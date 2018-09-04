انطلاق الانتخابات الرئاسية في باكستان

بدأ اليوم الثلاثاء، في البرلمان الباكستاني ومجالس الأقاليم الأربعة، التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي ممنون حسين الذي تنتهي ولايته في 9 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي للعاصمة إسلام أباد، ومن المقرر أن تنتهي عند الرابعة عصرا.

ويتنافس على كرسي الرئاسة 3 مرشحين، أحدهم من الحزب الحاكم (حركة الإنصاف) الذي يتزعمه رئيس الوزراء عمران خان، والآخران من أحزاب معارضة.

وقدّم الحزب الحاكم عارف علوي، وهو أحد مؤسسيه، كمرشح لشغل منصب رئاسة البلاد، بينما رشّح حزب الشعب المعارض، شودري اعتزاز أحسن.

فيما اتفقت بقية أحزاب المعارضة في باكستان، على ترشيح مولانا فضل الرحمن.

ويُشترط في باكستان أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية، مسلماً، وأن يكون قد أكمل الـ 45 من العمر.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستوري في العاشر من سبتمبر الجاري، ليبدأ مهامه بشكل رسمي.

تجدر الإشارة أن مدة ولاية الرئيس في باكستان تستمر لمدة 5 سنوات.