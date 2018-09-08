إيران تستدعي السفير العراقي للاحتجاج على حرق قنصليتها بالبصرة

استدعت إيران سفير بغداد لديها، راجح صابر عبود الموسوي، للاحتجاج على حرق قنصليتها بمدينة البصرة، جنوبي العراق، أمس الجمعة.

وقال بيان للخارجية الإيرانية، إن قوات الأمن العراقية "أهملت التدخل لحماية القنصلية"، وأنه تم توجيه تحذيرات مشددة إلى سفير بغداد بهذا الشأن.

وأشار البيان أن الخارجية طلبت من الموسوي إبلاغ بغداد بالاحتجاج، ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

يشار أن مئات المحتجين الغاضبين أضرموا النار، مساء الجمعة، في القنصلية الإيرانية بالبصرة، بعد محاصرتها واقتحامها، وسط اضطراب متصاعد في المدينة.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تشهد عدة محافظات جنوبي العراق، أبرزها البصرة، احتجاجات واسعة يطالب المشاركون فيها بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل، وينددون بالطبقة السياسية الحاكمة ويتهمونها بالفساد.

ومع تدخل الأمن لمواجهة الاضطرابات المصاحبة للاحتجاجات، قتل 14 شخصًا منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، و29 منذ بدئها في يوليو، بحسب أحدث حصيلة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان).