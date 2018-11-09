الشرطة تعتبر هجوم ملبورن "إرهابياً" وتقر بأن المشتبه به معروف لديها

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، إنها تتعامل مع هجوم بسكين في ملبورن أوقع قتيلاً على أنه عمل إرهابي، موضحة أن المشتبه به من أصل صومالي ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات.

وقال قائد شرطة مقاطعة فيكتوريا، غراهام اشتون: "نتعامل الآن مع الحادثة كعمل إرهابي"، وأضاف أن المشتبه به "معروف لدينا" وكان يتنقل بعربة رباعية الدفع محملة بقوارير غاز.

وقتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم بسكين خلال ساعة الازدحام الجمعة في وسط ملبورن حيث قامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم المفترض قرب عربة تشتعل فيها النار.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إن عناصرها "هرعوا في البدء بعد تقرير عن سيارة تحترق" في وسط المدينة الساعة 16,20 بالتوقيت المحلي، لكنهم وجدوا في مكان الحادثة أن عددا من المواطنين تعرضوا للطعن.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام عناصر الشرطة وهم يحاولون السيطرة على رجل جسيم يندفع مهاجما بسكين عشوائيا ضابطي شرطة فيما كانت شاحنة بيك أب تحترق في الجوار.

وشوهد عناصر الشرطة وهم يحاولون لدقيقة على الأقل توقيف الرجل دون عنف فيما تواصلت هجماته عليهم قبل أن يقوم شرطي بإطلاق النار عليه من سلاح.

وقال ضابط الشرطة ديفيد كليتون "تم اعتقال رجل في مكان الحادثة ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة"، مضيفاً أن شخصاً قضى في مكان الهجوم فيما يتلقى جريحان العلاج.