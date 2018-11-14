نتنياهو مدافعا عن اتفاق وقف إطلاق النار: القيادة الحقيقية تفعل الشيء الصائب وإن كان صعبا

دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الفصائل الفلسطينية في غزة، الثلاثاء.

وقال نتنياهو إن "القيادة الحقيقية تفعل الشيء الصائب، حتى لو كان صعبا".

وأضاف نتنياهو، خلال مراسم لذكرى رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق دافيد بن غوريون في النقب ( جنوب): "القيادة لا تفعل الشيء السهل".

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" عن نتنياهو إضافته إن "حماس توسلت لوقف إطلاق النار وهم يعرفون جيدا لماذا".

وأشار نتنياهو إلى إنه "منتبه لاحتجاجات السكان الإسرائيليين في جنوب إسرائيل"، مستدركا: "لكن مع قادة الأمن أرى الصورة العامة لأمن إسرائيل".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت مساء الثلاثاء التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وعادة لا تعلن الحكومة الاسرائيلية عن التزامها بوقف إطلاق النار بشكل مكتوب وإنما تطبقه على الأرض.

ولاقى قرار وقف إطلاق النار انتقادات واسعة داخل إسرائيل، حيث اتهمت المعارضة وبعض الصحف، نتنياهو بـ"الخضوع لحركة حماس".