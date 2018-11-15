وزيرة الخارجية الكندية: نشعر بقلق بالغ حيال عملية إعادة اللاجئين الروهنغيا إلى بلادهم

عارضت كندا عملية إعادة اللاجئين الروهنغيا في بنغلاديش إلى بلادهم ميانمار، معربة عن قلقها البالغ حيال ذلك.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزيرتي الخارجية الكندية كريستيا فريلاند والتنمية الدولية ماري كلود بيبو، اليوم الخميس.

وأعربت الوزيرتان عن قلقهما البالغ حيال بدء إعادة لاجئي الروهنغيا ببنغلاديش إلى بلادهم خلال الشهر الجاري.

وأضاف البيان: "بحسب تقارير مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فإن عدم كفاية شروط العودة إلى ميانمار واضحة. الأزمة مستمرة. ويستمر إفلات من يمارسون العنف في أراكان من العقاب".

وتابع: "مع استمرار الناس في الفرار من البلد ، ينبغي ألا يُعاد اللاجئون إلى بيئة تتواصل فيها العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".

والأحد، أعلنت ميانمار البدء، الخميس المقبل، بترحيل مجموعة أولية من لاجئي الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار.

وقال وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في ميانمار، وين ميات أي، إن "مجموعة أولية من لاجئي الروهنغيا قوامها ألفان و251 لاجئا، سيتم ترحيلها بدءا من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بواقع 150 لاجئا يوميا".

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الظروف في ميانمار ليست آمنة بعد لعودة اللاجئين الروهنغيا، الذين حرموا عموما من المواطنة والحقوق المدنية في البلاد ذات الأغلبية البوذية.

ومنذ أغسطس/ آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان (غرب)، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.