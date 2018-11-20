استخراج أرطال من القمامة والأحذية من معدة حوت نافق في إندونيسيا

قال مسؤولون بإدارة الشواطئ بمنطقة سولواسي بإندونيسيا إنهم استخرجوا 6 كيلوجرام من القمامة من معدة حوت نافق لفظته الأمواج للساحل.

وقال بيان صادر عن وزارة البيئة والغابات الإندونيسية إن الأمواج ألقت بجثة حوت نافق يبلغ طوله 9,5 متر على شواطئ جزيرة كابوتا وإنهم استخرجوا من معدته 115 كيساً بلاستيكياً وعدد من زجاجات المياه والأحذية والحبال وكميات كبيرة من القمامة.

وقال مسؤولون بوقف حماية الحياة الطبيعية أجروا فحوصات على جثة الحوت إنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت القمامة الموجودة في معدة الحوت هي التي تسببت في موته بسبب بدء جثة الحوت في التحلل.