الكرملين: بوتين قد يلتقي ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، قوله: "هذا (اللقاء) غير مستبعد، ولا أعرف ماذا سيبحث الطرفان.. ومن الواضح أن اللقاء سيكون ثنائيا، مثلما نتوقع".



وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يلتقي ابن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين.



وتبدأ قمة مجموعة العشرين، أعمالها بالأرجنتين، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واللقاءان المرتقبان يأتيان في وقت تواجه فيه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "سي آي أيه"، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، أمر شخصيًا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.

