90 ألف عاملا يضربون عن العمل في سول احتجاجا على تعديل ساعات عملهم

بدأ أكثر من 90 ألف عامل في كوريا الجنوبية إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على خطة جديدة حول تعديل ساعات عملهم.

وبحسب خبر أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فإن أكثر من 90 ألف عامل يتبعون لاتحاد النقابات العمالية، أضربوا عن العمل ليوم واحد، فيما نظمت مظاهرات احتجاجية في 14 منطقة مختلفة بالبلاد.

وشارك في المظاهرة التي جرت أمام مبنى البرلمان في العاصمة سول، حوالي 10 آلاف شخص، دون وقوع أحداث فيها.

وتهدف الأحزاب السياسية في البلاد، إلى تشكيل خطة عمل جديدة حول إجراء تعديلات في ساعات العمل وتنظيم خطة عمل أكثر مرونة، بناء على شكاوى أرباب العمل بالبلاد.

وترى النقابات العمالية في البلاد أن صحة العمال ستتأثر سلبا في حال تمت الموافقة على خطة العمل الجديدة.