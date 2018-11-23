قتيلان وتبادل لإطلاق النار في هجوم على قنصلية الصين في كراتشي

أعلن مسؤولون مقتل اثنين من رجال الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، عندما هاجم مسلحون مجهولون قنصلية الصين في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان.

وقال الضابط في الشرطة الباكستانية، جاويد عالم أودو، لوكالة فرانس برس: إن "مجموعة من أربعة رجال على الأكثر حاولت دخول القنصلية الصينية واعترض حراسنا طريقهم عند نقطة مراقبة أولى".

وأضاف "جرى تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

وتابع أن المجموعة المسلحة "لاذت بالفرار" لكنه لم يؤكد انتهاء الهجوم، موضحا أن الشرطة تطوق المنطقة وتقوم بعمليات تطهير فيها.

وتظهر في صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي سحب من الدخان ترتفع فوق المنطقة.

وتبنت مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني الهجوم، حسبما ذكر ناطق باسم هذه المجموعة.

ونقلت فرانس برس عن الناطق باسم "جيش تحرير بلوشستان" جياند بلوش قوله في اتصال هاتفي من مكان مجهول "قمنا بهذا الهجوم وتحركنا مستمر".

و"جيش تحرير بلوشستان" من المجموعات الناشطة في بلوشستان أكبر وأفقر أقاليم باكستان ويشهد حركات تمرد اثنية وانفصالية.