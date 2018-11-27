أغنى رجل في الصين عضو في الحزب الشيوعي

يعتبر جاك ما مؤسس شركة علي بابا الصينية للتجارة على الانترنت وأغنى رجل في الصين، بين أثرى شخصيات العالم لكن تبين الآن أنه عضو أيضاً في الحزب الشيوعي الصيني الواسع النفوذ.

وانتماؤه الى الحزب الشيوعي الصيني الذي يبلغ عدد أعضائه 89 مليونا، كشفته "صحيفة الشعب" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، عبر مقالة أشادت بالجهات الفاعلة في تطور الصين.

وبذلك ينضم رجل الأعمال الذي ألمح في السابق الى أنه يفضل ألا يتدخل في السياسة، إلى شخصيات أخرى بالغة الثراء وهي من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، مثل الملياردير شو جيايين، القطب العقاري ومؤسس مجموعة ايفرغراند.

لكن عضويته لم تكن معروفة قبل نشر مقال الصحيفة خصوصا وأنه كان أعلن سابقا أنه يفضل البقاء بعيدا عن السياسة.

وقالت "صحيفة الشعب" في مقالها الذي نشرته الاثنين أن جاك ما، اضطلع بدور مهم على صعيد "طرق الحرير" الجديدة، وهي برنامج عملاق للاستثمار الصيني، خصوصا في آسيا واوروبا، والذي أطلقه في 2013 الرئيس الصيني شي جينبينغ.

كذلك يُعتبر واحدا "من البناة الاستثنائيين للاشتراكية بخصائص صينية في إقليم جيجيانغ" الذي تتخذ فيه شركة علي بابا مقرها.

وفي حين أن عدداً كبيرا من القطاعات الاقتصادية خاضع لهيمنة شركات الدولة، الا ان العضوية في الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن تسهل تحركات المقاولين في القطاع الخاص في إطار تشريعي واقتصادي معقد.