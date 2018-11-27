في أقل من أسبوع.. عملية دهس ثانية في الصين

دهست سيارة عدداً من المارة الثلاثاء في جنوب غرب الصين، فقتل سبعة أشخاص وجُرح أربعة آخرون، حسب ما أفادت السلطات التي قالت إن الأسباب لا تزال غير معروفة وراء هذا الاعتداء.

وقالت الشرطة المحلية إن السيارة اندفعت نحو الرصيف وموقف للحافلات قبل أن تصدم الضحايا حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ) في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان.

ولم تُحدد الشرطة ما إذا كان الحادث عرضيا أو متعمدا مشيرة فقط إلى توقيف السائق وفتح تحقيق في القضية.

وتأتي الحادثة بعد خمسة أيام على مقتل خمسة تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.

وتم توقيف السائق البالغ من العمر 29 عاما والعاطل عن العمل. وقالت وكالة الصين الجديدة إنه كان يفكر "بالانتحار" بسبب خلافات مع زوجته عندما دهس الأطفال بسيارته.