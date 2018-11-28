أفغانستان تشكل فريقاً للتفاوض مع طالبان لإنهاء الحرب الداخلية

أعلنت أفغانستان تشكيل فريق تفاوضي مهمته العمل على التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان يدمج الحركة في مجتمع ديمقراطي.

جاء الإعلان في كلمة للرئيس الأفغاني أشرف غني أمام مؤتمر وزاري للأمم المتحدة حول أفغانستان في جنيف الأربعاء.

هذا وتشارك تركيا في المؤتمر ممثلة بنائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران.

وقال غني: "يسرني الإعلان أننا وضعنا خارطة طريق لمفاوضات السلام، بعد مشاورات مكثفة مع مواطنينا في أنحاء البلاد، استمرت عدة شهور".

ووصف الفريق التفاوضي المؤلف من رجال ونساء بـ"القوي".

وأضاف "شكلنا الأجهزة والآليات اللازمة للسعي إلى التوصل لاتفاقية سلام، وسنمضي الآن إلى الخطوة التالية".

وأوضح أن رئيس هيئة الأركان العامة سيقود فريق التفاوض المكون من 12 عضوا وسيكون هناك مجلس استشاري يضم تسع لجان ممثلة للمجتمع.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع "حاسمة لإنجاح المفاوضات (...) فالشعب بحاجة لحكومة منتخبة تصادق على اتفاقية السلام وتشرف على تنفيذها ووتقود المصالحة المجتمعية".

ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاقية "سيستغرق خمس سنوات على الأقل لدمج ستة ملايين لاجئ ونازح داخليا، على أن تُتخذ إجراءات بناء الثقة في وقت مبكر من العام الأول".