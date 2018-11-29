تركيا تعلن عزمها تنظيم مؤتمر لتباحث إرساء السلام في أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية التركي أن تركيا ستستضيف مؤتمرا وزاريا لتباحث إرساء السلام في أفغانستان، في وقت مناسب.

جاء ذلك في كلمة لياوز سليم كِران أمام مؤتمر وزاري للأمم المتحدة حول أفغانستان بجنيف السويسرية، الأربعاء.

وأكد كِران على مواصلة تركيا دعمها لأفغانستان لتحقيق استقرارها وتنميتها، مشيرا إلى حاجة الأخيرة إلى السلام الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإرادة الشعب.

وأوضح أن بلاده قدمت مساعدات بقيمة 1.1 مليار دولار لتنمية أفغانستان خلال 16 عاما.

وبين أن إسطنبول ستستضيف مؤتمرا وزاريا حول أفغانستان في وقت مناسب، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وفي المؤتمر ذاته، قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن الاتحاد مستعد ليكون الضامن لعملية السلام في أفغانستان.

وأشارت موغريني إلى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني عرض على حركة "طالبان" عملية مفاوضات سلام مهمة، مؤكدة دعمها للعملية ومشددة على وجوب انطلاق مفاوضات سلام ملموسة.