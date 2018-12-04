بعد إجراء إيران تجربة صاروخية.. اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي

بناءً على طلب فرنسا وبريطانيا يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا مغلقًا لمناقشة اتهام إيران باختبار صاروخ بالستي متوسّط المدى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق دبلوماسيّين.

وقالت الولايات المتحدة إنّ التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة السبت انتهاك لقرار مجلس الأمن الذي صادقت المنظّمة الأمميّة عبره على الاتّفاق النووي عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن لاحقًا.

ويدعو القرار إيران إلى الإقلاع عن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نوويّة.

وقالت فرنسا إنّها قلقة من هذه التجربة التي اعتبر بيان للخارجيّة الفرنسيّة أنّها "استفزازيّة ومزعزعة للاستقرار" و"لا تمتثل" لقرار الأمم المتحدة 2231 حول الاتفاق النووي.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التجارب الصاروخية الإيرانية "استفزازية وذات طبيعة تهديدية ومناقضة" للقرار الأممي، وقال إنّ بريطانيا مصمّمة على أنها "يجب أن تتوقف".

وتقول إيران إنّ برنامجها الصاروخي دفاعي بطبيعته ولا يهدف إلى إطلاق سلاح نووي، وهو موقف تدعمه روسيا في مجلس الأمن.

وحضّ المبعوث الأميركي الخاص بإيران بريان كوك الاتّحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي، في وقت سيجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل مع شركائه الأوروبيين لمناقشة الموضوع.