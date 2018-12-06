سقوط طائرتين حربيتين أمريكيتين بعد اصطدامهما أثناء التزود بالوقود جواً

قالت البحرية الامريكية الخميس إن جهود البحث والإنقاذ جارية بحثاً عن ناجين بعد اصطدام بين طائرتين تابعتين للمشاة البحرية، فجر الخميس، وسقوطهما قبالة سواحل اليابان، فيما يرجح أنه وقع بسبب خطأ أثناء تدريب على إعادة التزود بالوقود.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن قيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية.

وذكر البيان أن طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي -130" اصطدمت بطائرة إف/إيه -18 خلال طلعة تدريب روتينية بعد أن انطلقتا من قاعدة "إيواكاني" الجوية باليابان، مشيرًا إلى سقوط الطائرتين جرّاء الاصطدام.

وأفاد البيان أن الحادث وقع "في 6 ديسمبر/كانون الأول في تمام الساعة الثانية فجر الخميس، بالتوقيت المحلي لليابان (الأربعاء 17.00 تغ)، على بعد 200 ميل من السواحل اليابانية".

وأوضح البيان أن عمليات البحث والإنقاذ لمن كانوا على متن الطائرتين، وعددهم 7 جنود، ما زالت مستمرة، وأن قوات الدفاع البحرية اليابانية أنقذت أحد الجنود مصابًا.

ولفت أن الجهات المعنية بدات تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرتين.