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يلدريم يزور ضريح الأديب القرغيزي العالمي جنكيز آيتماتوف في بيشكك

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
يلدريم يزور ضريح الأديب القرغيزي العالمي جنكيز آيتماتوف في بيشكك

زار رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، الجمعة، ضريح الأديب العالمي القرغيزي جنكيز آيتماتوف بالعاصمة القرغيزية بيشكك.

ووضع يلدريم إكليلا من الزهور لدى زيارته النصب التذكاري "أتا-بيت" على أرواح المثقفين القرغيز الذين قتلوا على يد نظام ستالين.

ورافق رئيس البرلمان التركي في زيارته، نائب رئيس البرلمان القرغيزي ميلان باكيروف، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية القرغيزية صبري أوزتورك، وعددا من النواب الأتراك.

وجنكيز آيتماتوف (1928-2008) أديب قرغيزي، وواحد من الأسماء اللامعة في الأدب، والثقافة، والتاريخ التركي.

ولدى آيتماتوف مؤلفات كثيرة ترجمت إلى أكثر من 170 لغة، وتمثّل كتاباته العادات والتقاليد التي تشتهر بها آسيا الوسطى.

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