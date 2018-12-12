إيران: إفادة بومبيو في مجلس الأمن الدولي هي " حزمة من الإفك والكذب والخداع"

وصف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، الأربعاء، كلمة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لمجلس الأمن الدولي حول برنامج إيران النووي، بأنها "عبارة عن حزمة من الإفك والكذب والخداع".

وطالب السفير الإيراني بضرورة "مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحابها من خطة العمل المشتركة التي تم توقيعها في 2015 (الاتفاق النووي)، وقيامها بفرض عقوبات أحادية الجانب ضد طهران".

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا (حتى الساعة 18.10 ت.غ) في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور بومبيو.

وخلال الجلسة اتهم بومبيو، إيران ببناء قوة صاروخية "ذاتية الدفع"، تهدد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال بومبيو، في إفادته، إن طهران "قامت ببناء أكبر قوة صواريخ باليستية في المنطقة، ولديها أكثر من 10 أنظمة صواريخ بالستية في مخزونها أو تسعى لتطويرها".

فيما أشار مندوب إيران، إلى أن "القرار رقم 2231 يدعو جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الامتناع عن اتخاذ أي أعمال تقوض هذا الاتفاق (النووي) ويجب على مجلس الأمن مساءلة الولايات المتحدة عن انتهاكاتها تلك".

واعتمد مجلس الأمن، هذا القرار في يوليو/ تموز 2015، بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ويطالب طهران بعدم إجراء أي تجارب لصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأضاف خوروشو، أن "عدم اتخاذ مجلس الأمن لموقف واضح تجاه الولايات المتحدة سوف يشجعها على مواصلة أعمالها غير المسؤولة إزاء إيران".

وأردف: "ما سمعناه اليوم (يقصد من بومبيو) هو عبارة عن حزمة من الإفك والكذب.. وهذا له سوابقه الكثيرة جدا، فسياسة واشنطن تتسم دائما بالخداع، وقد شهدنا ذلك من قبل في ذات القاعة التي نجلس فيها حاليا".

وأكد خشورو، أن "برنامج إيران للصواريخ الباليستية مصمم بحيث يكون قادرا فقط على حمل رؤوس تقليدية بغية ردع أي تهديدات خارجية لنا".

واستطرد: "زعم واشنطن أن إيران تهدد المنطقة، مجرد حيلة لبيع مزيد من الأسلحة لبلدان المنطقة".

وزاد: "من منا يمكنه أن ينسى دور الولايات المتحدة الأمريكية، في إنشاء تنظيم داعش، الذي لولا جهودنا لكانت رايات هذا التنظيم ترفرف الآن في بلدان عديدة بالشرق الأوسط".

وخلال الأيام الماضية، انتقدت واشنطن تجربة صاروخية أجرتها إيران قبل أيام.

وتقول طهران، التي تحظى بدعم روسي في مجلس الأمن، إن برنامجها الصاروخي ذو طبيعة دفاعية، ولا يهدف إلى إطلاق سلاح نووي.