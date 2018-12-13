المحكمة الدستورية الباكستانية "تعلن" غولن منظمة إرهابية

قضت المحكمة الدستورية في باكستان، الخميس، باعتبار "غولن" منظمة إرهابية، ونقل مدارسها إلى وقف "المعارف" التركي.

جاء ذلك في جلسة عقدتها للنظر في دعوى قضائية تقدم بها المحامي الباكستاني "محمد سهيل ساجد".

وفي حديث للأناضول، قال "ساجد" إنه تقدم بالدعوى لدى المحكمة استنادا إلى المادة 184 من الدستور، وتتعلق بانتهاك الحقوق الأساسية للإنسان.

وأضاف: "إلى جانب تركيا فإن منظمة التعاون الإسلامي واتحاد برلمانات آسيا اعتبرتا غولن منظمة إرهابية، وباكستان بصفتها عضو فيهما فإنه ينبغي عليها اتخاذ هذا القرار".

وينتظر أن يصدر عن المحكمة بيان رسمي بقرارها، في وقت لاحق، حسب "ساجد".