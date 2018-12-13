الممثلة اليهودية ناتالي بورتمان تتهم إسرائيل بالعنصرية

اتهمت نجمة هوليوود الأمريكية ذات الأصول اليهودية دولة إسرائيل بالعنصرية خلال حوار أجرته مع صحيفة أورشليم بوست الإسرائيلية.

وقالت ناتالي بورتمان إن قانون الدولة القومية اليهودية الذي تبنته إسرائيل قانون عنصري خاطئ.

وتابعت "وهذا خطأ ولا أوافق عليه. من الصعب أن تأتي من مكان حيث كنت في حياتك تفتقر إلى الخيارات. الأمر مسيّس يتم وضعك في موقف يتعلق بمن تحب وحياتهم تتأثر على المستوى الشخصي بكل القرارات التي يتخذها السياسيون والتي يتخذها جيرانهم نيابة عنهم. أنا آمل فقط أن أكون جزءاً من تغيير هذا وجعلنا نحب جيراننا بصدق وأن نعمل لأجل جيراننا ونعمل مع جيراننا".

وكانت يورتمان قد تعرضت لانتقادات شديدة في إسرائيل بعد إخراجها فيلم «حكاية حب وظلام»، الذي يتمحور حول طفولة كاتب القصة، اليساري عاموس عوز، خلال فترة تأسيس دولة إسرائيل في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات. وقوبل الفيلم بغضب واستنكار من قبل المسؤولين الاسرائيليين، الذين نددوا بوصفها تأسيس دولة إسرائيل بـ"حكاية ظلام."

وفي شهر ابريل/ نيسان، رفضت السفر الى اسرائيل لحضور حفل استلام جائزة جينيسيس، التي تبلغ قيمتها مليون دولار، وتمنحها الحكومة الإسرئيلية سنويا لشخصية يهودية متميزة ومؤثرة. وتعرضت لانتقادات لاذعة من المسؤولين الإسرائيليين، الذين طالب بعضهم بسحب الجنسية الإسرائيلية منها.