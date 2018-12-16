اليابان.. 41 مصاباً في انفجار ضخم بمطعم شمالي البلاد

أصيب 41 شخصا، على الأقل، اليوم الأحد، إثر انفجار ضخم وقع داخل مطعم في منطقة تويوهيرا، بمدينة سابورو، شمالي اليابان.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" المحلية عن مسؤولين بالدفاع المدني (لم تسمهم)، القول إنّ من بين المصابين شخصا في حالة حرجة.

وأضافت المصادر أنّ الانفجار "وقع عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (11:30 ت.غ) ونجم عنه تطاير أعمدة اللهب والنيران".

ولم تكشف الشرطة حتى الساعة (14:51 ت.غ)، عن مزيد من التفاصيل حول الحادثة أو أسبابها.

غيّر أن مسؤولين بالشرطة أكدوا تسبب الانفجار في "دمار هائل"، وفق الصحيفة ذاتها.