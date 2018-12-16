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وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن العقوبات لن تدفع بلاده لتغيير سياستها

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن العقوبات لن تدفع بلاده لتغيير سياستها

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده لن تدفع طهران لتغيير سياساتها.

وفي تغريدة له على "تويتر"، الأحد، قال ظريف إن العقوبات أضرت بالناس العاديين، لكنها لن تغير من سياسات إيران.

والسبت، قال الوزير الإيراني في كلمة ضمن فعاليات "منتدى الدوحة"، إن بلاده "مستعدة" لإجراء "حوار مباشر" مع واشنطن، شريطة أن "يؤدي ذلك إلى نتيجة ومخرجات يتعين احترامها، وليس نقاشا لمجرد النقاش فقط".

وسبق أن أعلن ظريف أن بلاده لا تعتزم إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 كما تطالب الولايات المتحدة.

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