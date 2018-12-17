مصدر عسكري روسي: القواعد الصاروخية الأمريكية في أوروبا في مرمى صواريخنا

صرح جنرال روسي، الاثنين، أن الصواريخ الروسية قادرة على إصابة منشآت الدفاع الصاروخي الأمريكية في قلب أوروبا.

جاء ذلك في تعليق الجنرال سيرجى كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الإستراتيجية في الجيش الروسي، على نشر منشآت دفاع صاروخي أمريكية في رومانيا وبولندا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن كاراكاييف، قوله: "يجب ألا ننسى أن منشآت الدفاع الصاروخي الأوروبية تقع في مرمى قواتنا المسلحة".

وتعترض روسيا على قيام واشنطن بنشر منصات إطلاق من نوع "إم كي- 41"، في رومانيا وبولندا، قادرة على إطلاق صواريخ كروز مجنحة من نوع "توماهوك".

وتعتبر روسيا الخطوة الأمريكية انتهاكٌ لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، المبرمة مع واشنطن، حسب المصدر نفسه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من المعاهدة متهما موسكو بانتهاكها.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة وتقول إنه لا يوجد دليل على ذلك.

ووقع البلدان المعاهدة في 1987 التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز أمن الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، والشرق الأقصى.

وتمنع الاتفاقية واشنطن وموسكو من امتلاك أو تصنيع أو تجريب صواريخ كروز متوسطة المدى (300 إلى 3400 ميل).