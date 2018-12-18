"تقويم بوتين" يحطم أرقام المبيعات في اليابان

مع اقتراب العام الجديد واقتناء الناس للأجندات والتقاويم المصورة، يحقق "تقويم بوتين" المصور مبيعات استثنائية في اليابان.

وذكرت الصحافة اليابانية أن الكرملين يطبع ويسوق منذ 5 سنوات تقويماً مصوراً بالقطع الكبير لرجل روسيا القوي، يتضمن 12 صورة لبوتين.

ولم تخف الصحافة في طوكيو اندهاشها من تربع "تقويم بوتين" على رأس المبيعات منذ صدوه منذ شهرين، متقدماً على تقاويم المشاهير ونجوم السينما والتلفزيون.

ومن السهل جداً العثور على تقويم بوتين في أكشاك طوكيو أو المتاجر الكبرى. وقد حاولت صحيفة يابانية متخصصة بالدراسات الاجتماعية النفسية أن تجد تفسيراً لذلك الإقبال منقطع النظير. فتوجهت لبروفسور في العلاقات الدولية في جامعة طوكيو الذي قال إن بوتين يحقق هذا النجاح لدى اليابانيين لأنه يجسد الرجل القوي الذي لا يجرؤ رجال السياسة اليابانيون على أن يكونوه.

ويتضمن تقويم بوتين صور الرئيس الروسي فقط. وتختلف الصور وموضوعاتها. على صورة الغلاف مثلا يقف بوتين مع فهد علامة إلى قيادته البلاد نحو المجد.

وعلى صورة شهر يناير/كانون ثاني، نجد بوتين عار الصدر يأخذ حماماً بارداً في المياه الثلجية. وفي شباط بوتين يلعب الهوكي على الجليد... وتتوالى الشهور والصور: بوتين حاضناً كلبه، بوتين يرمي بالبندقية...

ويباع هذا التقويم في 8 بلدان بثمان لغات مختلفة. كما يمكن طلبها عبر الإنترنت.

ويقول البروفسور في العلاقات الدولية إن تقويم بوتين أصبح إستراتيجية وسلاحاً سياسياً للرئيس الروسي. كما يقوم الكرملين بحملة تسويق كبيرة له.

وقد اعتاد بوتين الوقوف أمام الكامير لالتقاط صور في أوضاع رياضية أو رجولية.

وعلى سبيل المثال، في روسيا لوحدها تم بيع حوالي 200.000 تقويم للرئيس. بينما أصحبت نسخة عام 2016 "نادرة" يتخاطفها جامعو التحف.