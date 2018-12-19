نائب إيراني يعترض على اعتقال عمال لمشاركتهم في إضراب

سجل نائب إيراني اعتراضه الأربعاء على توقيف مشاركين في إضراب في جنوب إيران بعد أكثر من شهر على تظاهرات لعمال مناجم كانوا يحتجون على تأخر رواتبهم، وفق ما ذكرت وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء.

وقال النائب علي رضا محجوب، رئيس مجموعة نيابية قريبة من أوساط العمال أمام مجلس الشوى، إن "عددا من عمال مجموعة مصانع الصلب الوطنية الذين كانوا يشتكون من شروط عملهم أوقفوا قبل يومين".

وأضاف "هذا انتهاك للدستور"، داعيا مجلس الشورى إلى التدخل للإفراج عن المضربين.

وأوضحت وكالة إيسنا أن موظفي مصانع الصلب الوطنية في الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان، البعيد أكثر من 500 كلم جنوب طهران، ينفذون إضرابا منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على التأخر في دفع رواتبهم، وعدم دفع تعويضات التقاعد التي يتعين على المؤسسة دفعها.

وقد بدأ الإضراب بعيد إضراب آخر بدأه موظفو مصنع هافت تابي للسكر في سوسة، المدينة الأخرى في خوزستان، للمطالبة بدفع رواتب وتعويضات متأخرة، والتنديد بعمليات تزوير منسوبة الى إدارة المؤسسة التي أدخلت الخصخصة في 2016.

وانتهى اضراب مصنع السكر بعد حصول الموظفين على رواتبهم.

وفي اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، حذر آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، الموظفين المستائين من أوضاعهم من محاولة "التسبب بالفوضى في البلاد"، داعيا في الوقت نفسه الحكومة إلى الانكباب على معالجة مشاكلهم.