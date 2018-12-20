الجيش البورمي يقوم بعمليات تطهير جديدة ضد الروهينغا

أعلن مكتب قائد القوات المسلحة البورمية مين أونغ هلانغ، الخميس، أن الجيش بدأ التحرك مجددا في ولاية راخين وأنها أطلقت "عمليات تطهير" في المنطقة؛ فيما زعم أنه رد على هجمات قتل خلالها صيادان بوذيان، ونسبت إلى أفراد من الروهينغا.

ووقعت تلك الاعتداءات مساء الاثنين في مقاطعة مونغداو شمال راخين، التي شكّلت مركزاً لعمليات عنف ممنهج وتطهير عرقي ضدّ الروهينغا لعدّة سنوات.

وسبق لمحققين تابعين للأمم المتحدة وصف ما حدث في إقليم راخين بـ"الإبادة" وتطهير عرقي بحقّ الروهينغا، مطالبين بإحضار 6 جنرالات بورميين أمام العدالة في تلك الجرائم، ومن بينهم قائد القوات المسلحة البورمية مين أونغ هلانغ.

وأوضح بيان للجيش البورمي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي، أن العمليات الجديدة تأتي بعد العثور على جثتيّ صيادين بوذيين تعرّضا للذبح في راخين. وفي اليوم نفسه، هاجم ستة رجال "يتحدّثون البنغالية" صيادين بوذيين آخرين لكنهما تمكنا من الفرار وجرت معالجتهما في المستشفى. ولا تعرف السلطات هوية المهاجمين.

ويوصف الروهينغا بـ "البنغاليين" في بورما حيث يعتبرون مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة، وهم محرومون من الجنسية البورمية ومن الحقوق المدنية.

ويبقى التوتر قائماً في ولاية راخين بعد إخفاق محاولةٍ لإعادة اللاجئين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بناء على اتفاق بين بورما وبنغلادش، حيث رفض اللاجئون الروهينغا أن يكونوا جزءاً منه ما لم يحصلوا على ضمانات بشأن حقوقهم وأمنهم.

ويخشى هؤلاء أن يتمّ نقلهم مجرّد عودتهم إلى بورما إلى مخيّمات مؤقتة في ولاية راخين.

والروهينغا الباقون حتى الآن في ولاية راخين، يتعرضون إلى مزيد من العزل ولا ينجحون في محاولاتهم للهرب عبر القوارب، حيث تعترضهم السلطات وتعيدهم.