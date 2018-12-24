إيران تحذر حاملة طائرات أمريكية من الاقتراب من مياهها الإقليمية

حذرت إيران على لسان قائد القوات البحرية، الاثنين، من أنها لن تسمح لحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جون ستينيس" الاقتراب من مياهها الإقليمية.

ولفت حبيب الله سياري، في تصريح للصحفيين، إلى أن هذه السفينة الحربية لم تكن في مياه الخليج خلال الفترة الماضية، إلا أن سفنا أمريكية مثلها كانت دائما موجودة.

وشدد على أنهم لن يسمحوا لحاملة الطائرات الأمريكية الاقتراب من المياه الإقليمية لبلاده.

وأشار إلى أن إيران أظهرت خلال المناورات العسكرية التي أجرتها أن بوسع قواتها المسلحة الوقوف أمام القوة الأمريكية.

وفي تصريح آخر لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال سياري، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من اتخاذ خطوة ضد بلاده.

وقلل من أهمية إرسال الولايات المتحدة سفينة حربية إلى مياه الخليج، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن نفسها.

وقبل أربعة أيام، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جون ستينيس" مياه الخليج، الأمر الذي دفع إيران إلى إجراء مناورات عسكرية في المنطقة.