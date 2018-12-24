كوريا الجنوبية تقاضي بي إم دبليو لتسترها على عيوب فنية في سياراتها

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أنها سترفع دعوى جنائية داخلية ضد شركة السيارات الألمانية بي إم دبليو (BMW) الفارهة بعد عشرات البلاغات عن عيوب فنية في سياراتها تسببت باشتعال الحرائق خلال العام الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الشركة "تتعمد التستر على العيوب الفنية التي تؤدي إلى اندلاع الحرائق، كما أنها تتلكأ في سحب السيارات المعيبة"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أنها تسعى إلى تغريم الشركة 11.2 مليار وون (10 ملايين دولار) بسبب تلك المشكلة.

سبق أن أعلنت السلطات الكورية الجنوبية تلقيها بلاغات عن حدوث 52 حريقا في سيارات ديزل من إنتاج الشركة، منذ مطلع العام الجاري حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وقالت الحكومة إن تحقيقا أظهر أن تصميما خاطئا في صمام تدوير غازات العادم، تسبب في إشعال الحرائق.

بدورها، اعتذرت بي إم دبليو عن هذه المشكلة، وقالت في بيان، إن نتائج تحقيق السلطات الكورية بشأن سبب اشتعال الحرائق يتسق مع تحقيق خاص بها.

وأضافت: "تتعاون بي إم دبليو في التحقيق الجاري وتلتزم بحل المسألة".

وأقرت الشركة في فبراير/ شباط الماضي، بأن عددا من سياراتها "تسببت في انبعاثات ضارة على الطرق أكثر من النسب التي تتم قراءتها في المختبرات"، حسب إذاعة صوت ألمانيا.

وقالت الشركة إنها استخدمت "بشكل خاطئ" برمجيات "لا تتناسب" مع بعض سياراتها خلال الفترة من 2012 حتى 2017.

ومع ذلك، نفت الشركة أن تكون متورطة في فضيحة التلاعب في انبعاثات العادم التي تطول منافستها الألمانية فولكس فاغن منذ 2015.