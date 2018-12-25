أكثر من 40 قتيلاً في هجوم على مجمع حكومي في كابول

أسفر هجوم مسلح سبقه تفجير انتحاري على مجمع حكومي في كابول استمر لساعات، أمس، عن مقتل 43 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الصحة الثلاثاء، ما يجعله أحد أكثر الهجمات دموية في العاصمة الافغانية هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن هجوم الاثنين الذي يعزز الطابع الدامي لسنة 2018 التي بلغ فيها عدد الضحايا المدنيين والعسكريين مستوى قياسياً.

وأكد المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لفرانس برس إن حركته "لا علاقة لها بتاتاً" بالهجوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة وحيد مجروح إن 25 شخصاً آخرين جرحوا في الهجوم الذي استهدف مجمعا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين.

وهاجم مسلحون المجمّع منتصف نهار الاثنين بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله الرئيسي المقابل لمبان سكنية، ما أثار الرعب في قلوب السكان الذين هربوا للنجاة بحياتهم وقفز بعضهم من نوافذ الطوابق العليا.

واحتجز المئات داخل المجمع مع انتشار القوى الأمنية في المكان وخوضها مواجهات عنيفة مع المهاجمين سمع خلالها دوي العديد من الانفجارات، قبل أن يتم تأمين المكان وخروج أكثر من 350 شخصاً سالمين.

وقتل على الأقل أربعة مهاجمين بينهم الانتحاري.

وسبق للمسلحين أن هاجموا الوزارات والإدارات الحكومية لأن تحصيناتها قابلة للاختراق ويعدونها أهدافاً سهلة.

وهذا هو الهجوم الأقسى الذي تتعرض له كابول منذ أن فجّر انتحاري نفسه وسط تجمّع ديني الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 55 شخصا.