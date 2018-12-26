بوتين يهنئ روسيا بنجاح اختبار صاروخ "أفنغارد" الأسرع من الصوت

تم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، تجربة منظومة صواريخ أسرع من الصوت قادرة على حمل رؤوس نووية وتقليدية.

ورحّب بوتين بنجاح التجارب على الصاروخ الذي أطلق عليه اسم "أفنغارد"، وقد سبق له أن قال إنه سيجعل أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية عديمة الفائدة.

وقال بوتين خلال مراقبته للتجارب من منصة تحكم عن بعد في موسكو: "بناء على تعليماتي، أعدت وزارة الدفاع هذه المنظومة وأجرت تجربة نهائية لها. وقد أنجز ذلك للتو بنجاح مطلق".

وكان الرئيس الروسي أعلن أن "روسيا تمتلك نوعا جديدا من الأسلحة الإستراتيجية"، مضيفا أن منظومة "أفانغارد" العابرة للقارات ستكون جاهزة اعتبارا من 2019.

وكان بوتين كشف النقاب عن قدرات منظومة "أفانغارد" خلال خطابه السنوي في آذار/مارس حين قال إنها ستكون جزءا من جيل جديد من الأسلحة التي "لا تقهر".

فالصاروخ، وفق ما قال بوتين حينها، قادر على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بعشرين مرة وعلى تعديل مساره صعودا ونزولا ما يعني أنه سيكون قادرا على تخطي الأنظمة الدفاعية.

وتأتي التجرية الأخيرة للصاروخ التي أجريت في أقصى شرق كامتشاتكا بعد إعلان ترامب أنه ينوي الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى والموقعة إبان الحرب الباردة.

هذا وقد أعد بوتين خططا لتطوير صواريخ تحظرها المعاهدة في حال انسحبت منها الولايات المتحدة.