حركة طالبان للولايات المتّحدة: حذار من مصير الاتحاد السوفييتي

حذّرت حركة طالبان الولايات المتّحدة من أنّها ستلقى مصير الاتّحاد السوفياتي في حال لم تنسحب كليّاً من البلد، وذلك بعيد أيام من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض عدد قواته في أفغانستان.

وقالت الحركة في بيان بمناسبة الذكرى الـ39 للغزو السوفياتي لأفغانستان إنّ القوات الأميركية تعرّضت لـ"إهانة" ويمكن أن "تتعلم درساً كبيراً من خبرة غريمها السابق في الحرب الباردة.

وانسحب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عام 1989، بعد عشر سنوات من الاحتلال ما أطلق حربا أهلية دامية هيأت المجال لظهور طالبان نفسها.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان بالانكليزية ولغتي الداري والباشتو "خذوا حذركم من هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وتخلوا عن فكرة اختبار معدن الأفغان".

وتابع مجاهد أنّ أي علاقات مستقبلية بين طالبان والولايات المتحدة يجب أن تكون على أساس "مبادئ دبلوماسية واقتصادية سليمة" عوضا عن النزاع.

ولم تعلق طالبان رسميا على أنباء اعتزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب نصف الجنود الـ14 ألفا المنتشرين في أفغانستان لمحاربة حركة طالبان، لكن قائدا كبيرا في طالبان أبلغ وكالة فرانس برس أنّ الحركة "سعيدة للغاية" بالقرار. وهي تصر منذ زمن طويل على انسحاب القوات الاجنبية كشرط مسبق للمشاركة في مباحثات السلام.

وفي حين لم يعلن رسمياً عن تخفيض عديد القوات الأميركية، إلا أن مجرد اقتراح الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري أحدث ضجة وصدمة في العاصمة الأفغانية، وربما قوض جهود السلام.

وجاء القرار في حين التقى زلماي خليل زاد مبعوث السلام الأميركي مع حركة طالبان في أبو ظبي في إطار جهود لإحضار الحركة إلى طاولة المفاوضات مع كابول.

وكان اللقاء الأخير في سلسلة اجتماعات بين مسؤولين اميركيين وممثلين للحركة بدأت الصيف الفائت.

ويخشى مراقبون أن يضعف قرار ترامب الموقف التفاوضي لخليل زاد، وأن يرفع من جهة معنويات طالبان ويثبط من جهة أخرى عزيمة القوات الأفغانية التي تتكبّد خسار بشرية فادحة جراء هجمات الحركة.

بينما يتخوف بعض الأفغان من سقوط الحكومة الأفغانية وعودة الحرب الأهلية إلى البلاد.