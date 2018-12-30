خمسة قتلى منذ بدء التصويت في انتخابات بنغلادش

أعلنت الشرطة في بنغلادش أن خمسة اشخاص قتلوا في اشتباكات رافقت الانتخابات التي تجرى الأحد في أعقاب حملة دامية تخللتها أعمال عنف.

وقتل ثلاثة أشخاص في مواجهات بين نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم وأنصار حزب بنغلادش القومي المعارض في حوادث منفصلة.

وقتل شخصان برصاص الشرطة أحدهما بعد محاولته سرقة صندوق اقتراع والثاني عندما حاول نشطاء من المعارضة اقتحام مركز اقتراع، وفقا للشرطة.

وبدأ الناخبون في بنغلاديش صباح اليوم الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الحادية عشرة بالبلاد.

وبحسب أنباء أوردتها صحيفة ديلي ستار البنغالية، فإن عملية الاقتراع بدأت في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي للبلاد، وستستمر حتى 16:00 من مساء اليوم.

ويشارك في الاستحقاق الانتخابي الحالي، أكثر من 104 ملايين ناخب في 40 ألفا و183 مركزا انتخابيا.

ويتنافس في الانتخابات العامة 39 حزبا سياسيا عبر ألف و848 مرشحا، للظفر بمقاعد البرلمان البالغ عددها 300.

وتندرج الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الحالية، تحت 4 تحالفات سياسية أكبرها "التحالف الأكبر" بقيادة حزب عوامي.

وتجري الانتخابات العامة في بنغلاديش، وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاندلاع أعمال عنف بين أنصار الحزب الحاكم والمعارضة.