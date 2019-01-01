الفلبين.. عاصفة استوائية تقتل 75 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الاستوائية التي ضربت وسط الفلبين، السبت، والانهيارات الأرضية الناتجة عنها إلى 75 شخصا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، فقد قضى 59 شخصًا نحبه في منطقة بيكول، و13 شخصًا في فيسايس الشرقية، و3 أشخاص في مناطق أخرى.

وأوضحت أن نحو 191 ألفا و597 شخصًا غادروا منازلهم إلى مناطق أخرى، بينهم 24 ألفًا و894 منهم لجأوا إلى مراكز الإيواء.

وذكرت أن الإعصار تسبب في خسائر مادية كبيرة للسكان، وأضرار في الطرق والجسور الرئيسية، وانقطاع التيار الكهربائي عن كثير من المناطق، بالإضافة إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في البلاد.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الزراعة الفلبينية، أن نحو 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت نتيجة للإعصار والفيضانات الناتجة عنه.

ويضرب الفلبين سنويا ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في جعل الملايين يعيشون في فقر شبه دائم.

يذكر، أن زلزالًا وقع في جزيرة "مينداناو" جنوب الفلبين يوم السبت، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.