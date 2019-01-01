انزلاق للتربة غرب إندونيسيا يسفر عن مقتل 9 وعشرات المفقودين

يقوم عناصر الإنقاذ الإندونيسيون بالبحث عن ناجين بعد انزلاق للتربة نجم عن أمطار غزيرة، وأدى إلى مقتل تسعة على الأقل وفقدان العشرات في غرب البلاد، وفق ما أعلن مسؤول الثلاثاء.

ووقعت الكارثة مساء الاثنين في مقاطعة جاوا الغربية. وعثرت الفرق على تسعة قتلى وتقوم بالبحث عن 34 مفقودا على الأقل، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو إن الأمطار الغزيرة وانقطاع الكهرباء والطرق الوعرة تحول دون دخول الآليات الثقيلة إلى المنطقة المنكوبة في مديرية سوكابومي.

وأضاف: "جهود الإنقاذ تتعرقل ايضا بسبب محاولة العديد من الأشخاص الوصول إلى مكان الكارثة".

وأكد أن "الطرق ضيقة وهو ما يعرقل وصول فرق الإنقاذ والفرق اللوجستية وسيارات الإسعاف".

وتم تعليق العملية ليلا لتتواصل صباح الثلاثاء.

وقال المسؤول إن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح في الكارثة فيما تم إجلاء 61 آخرين من المنطقة.

وتتكرر حوادث انزلاق التربة في إندونيسيا، الأرخبيل الاستوائي المعرض لكوارث طبيعية وأمطار غزيرة.

وقتل أكثر من 20 شخصا في تشرين الأول/أكتوبر في فيضانات وانزلاقات التربة في العديد من المقاطعات بجزيرة سومطرة بغرب إندونيسيا.

وفي حزيران/يونيو 2016 قضى قرابة 50 شخصا عندما اجتاحت فيضانات وانزلاقات للتربة مديرية بانجارنيغارا بمقاطعة جاوا الوسطى.