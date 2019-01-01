طوكيو.. جرحى في عملية دهس متعمدة ضد محتفلين برأس السنة

دهس رجل ياباني بسيّارته عمدًا حشداً أثناء الاحتفال برأس السنة في أحد شوارع طوكيو، ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، أحدهم إصابته خطرة، وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام الثلاثاء.

وقال متحدّث باسم الشرطة إنّ الرجلاً يبلغ 21 عامًا ويدعى كازوهيرو كوساكابي توجّه بسيّارته "بنيّة القتل" إلى شارع تاكيشيتا في حيّ هاراجوكو عند الدقيقة العاشرة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلّي.

ووفقًا لتلفزيون "إن إتش كاي"، فقد قال كوساكابي للشرطة إنّه تصرّف بهذه الطريقة "ردًا على عقوبة الإعدام"، من دون أن تتوافر تفاصيل إضافيّة.

وأوضح المتحدّث باسم الشرطة أنّ طالبًا أصيب بجروح خطرة ونُقل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة؛ مضيفاً إنّ الفاعل اعتُقل بسبب محاولته ارتكاب جريمة قتل.