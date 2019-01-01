قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن الأفغاني وطالبان

أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، مقتل 11 عنصرًا من حركة "طالبان" واثنين من قوات الأمن، خلال اشتباكات بين الطرفين بولاية "بلخ" شمالي البلاد.

وقال مدير شرطة الولاية، عبد الرازق قادري، الثلاثاء، إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وعناصر طالبان عقب هجوم شنوه على منطقة "جمطال".

وأضاف أن الاشتباكات أدّت إلى مقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأشار أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 11 عنصرًا من طالبان، وإصابة 10 آخرين بجروح.

ولفت قادري إلى أن قوات الأمن أطلقت عملية في المنطقة لتطهيرها من عناصر الحركة.

بدورها أعلنت حركة طالبان في بيان أن الاشتباكات أدّت إلى مقتل 8 عناصر من الشرطة الأفغانية.