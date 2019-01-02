ارتفاع قتلى المبنى المنهار في روسيا إلى 20 وانتشال رضيع من تحت الأنقاض

أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد ضحايا المبنى السكني الذي انهار في مدينة "ماغنيتوغورسك" (جنوب غرب) إلى 20 قتيلًا.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها الأربعاء، إنه تم انتشال 20 جثة من تحت أنقاض المبنى منذ انهياره الإثنين الماضي.

كما تم انتشال طل رضيع من تحت الأنقاض وهو في حالة حرجة وتم إرساله على الفور للمستشفى لإسعافه.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد القتلى إلى 16، وقالت إن هناك عدد من المفقودين يُعتقد أنهم مازالوا تحت الأنقاض.

وأمس، أعلنت الطوارئ الروسية انقاذ رضيع على قيد الحياة من تحت أنقاض المبنى ذاته، بعد مرور 35 ساعة على الحادث.

والاثنين، انهار مبنى من 10 طوابق بمدينة "ماغنيتوغورسك" التابعة لمقاطعة "تشيليابينسك" الروسية جراء انفجار أنبوب غاز.