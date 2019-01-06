طالبان تكشف عن تنسيقها مع إيران وتشترط انسحاب واشنطن لبدء مفاوضات السلام

أكد المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد أن دخولهم في مفاوضات مشروط بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان.

جاء ذلك في تصريحات نشرها موقع "انتخاب" الإخباري الإيراني، نقلا عن مجاهد.

واتهم مجاهد الحكومة الأفغانية بأنها حكومة "تخضع لتأثير الولايات المتحدة الأمريكية"، وقال: "لا معنى لمفاوضات مع إدارة تخضع لتأثير أمريكا".

وأشار إلى أنّ الوجود الأمريكي في أفغانستان يشكل تهديدا لدول الجوار أيضا، لافتا إلى أنهم ينسقون مع دول الجوار ومن بينها إيران.

وفي رده على سؤال حول انتقال تنظيم "داعش" من منطقة غرب آسيا إلى أفغانستان، ذكر ذبيح الله أنّهم يعتبرون تنظيم داعش "فتنة خطرة" للمنطقة قائلاً :" بتعاون بعض أجهزة استخبارات دول أجنبية تم نقل تنظيم داعش إلى أفغانستان".