الصين تسمح بزيارة تركستان الشرقية بـشروط

قال متحدث وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، الإثنين، إن إجراء تحقيقات حيال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الأويغور بإقليم تركستان الشرقية غربي البلاد، متعلق بشرط "احترام اتباع الإجراءات المناسبة" لبلاده.

وأضاف "لو" في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين أن "إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) منطقة مفتوحة، ونرحب بزيارة جميع الأطراف مثل مسؤولي الأمم المتحدة بشرط امتثالهم للقانون الصيني والإيفاء بالإجراءات المناسبة".

وشدد المتحدث الصيني أنه يتوجب على ممثلي الأمم المتحدة وخبرائها الامتثال للاتفاقيات الأممية ومبادئها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين وعدم إلحاق الضرر بسيادتها، وتبني موقف الحياد، والحذر من الشائعات.

وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن مسلمي الأويغور المحتجزين بشكل غير قانوني فيما أسمته بكين بـ"معكسرات إعادة التثقيف السياسي".

وقدّرت اللجنة عدد المحتجزين بنحو مليون شخص، في ظل غياب أرقام رسمية.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان.