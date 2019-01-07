مسؤول إيراني: لم يكن لواشنطن أي دور في دحر داعش

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه ليس هناك أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وإن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إنهارت في سوريا، وأنها تواجه موقفاً متناقضاً في شرق الفرات.

جاء ذلك في كلمة لعلي شمخاني، الاثنين، خلال المؤتمر الدولي للأمن في غرب أسيا المنعقد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف: "إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية إنهارت في سوريا، وهي تواجه الآن وضعاً متناقضاً في شرق الفرات، وإن الظروف الراهنة تدفعها إلى الخروج من سوريا".

وتابع "ستبدأ الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة خلال 2019، وستضطر على نفس الشاكلة إلى الخروج من منطقة الخليج أيضاً".