أستراليا تنظر بإيجابية لطلب "القنون" اللجوء الإنساني

أعلنت السلطات الأسترالية اليوم أنها "ستدرس بعناية" طلب لجوء الشابة السعودية التي أوقفت في مطار بانكوك بعدما فرت من بلادها ثم سمح لها بالخروج من المطار برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في قضية أثارت اهتماما عالميا.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته" من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة. وأضاف "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

وتقول القنون إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من قبل عائلتها وإنها حاولت التوجه إلى استراليا بتأشيرة سياحية.

إنما تم توقيفها من جانب السلطات في تايلاند حيث قالت القنون إن مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها وهو ما نفته السفارة السعودية.

ولزمت الشابة غرفتها في فندق في مطار بانكوك رافضة المغادرة، وقامت بتعبئة على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه إلى قضيتها.

وكان مسؤول تايلاندي كبير أعلن الاثنين أن الشابة السعودية باتت تحت حماية المفوضية العليا للاجئين، بعد تعبئة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي دعما لها.

وعبر نشطاء حقوق الإنسان على القلق من أن تقوم الحكومة الأسترالية -التي تتبع نهجا متشددا من الهجرة- بإلغاء تاشيرتها السياحية، فيما لم تؤكد أستراليا أو تنف ما إذا كان قد تم إلغاء التأشيرة.

ومارست أستراليا ضغطا على السلطات في تايلاند للسماح الأمم المتحدة بالوصول إلى القنون وتريد الآن معالجة القضية بسرعة.