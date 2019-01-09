الحكم على وزير إسرائيلي سابق بالسجن 11 عامًا بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران

قضت محكمة إسرائيلية بحبس الوزير السابق غونين سيغيف 11 سنة بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم أن سيغيف سيقرّ بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل الحصول على حكم بالسجن لمدة 11 عاما، بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه مع الادّعاء العام.

وكان سيغيف يشغل منصب وزير الطاقة والبنى التحتية في عامي 1995 و1996. كما شغل عدة وزارات منها الخارجية.

كما تم التحقيق معه عام 2014 إثر شبهات حول تلقيه رشوة لتسهيل مناقصات أثناء توليه الوزارة عام 2004- 2005.