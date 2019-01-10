الصين تسمح بترحيل مسلمين شرط التخلي عن جنسيتهم

وافقت السلطات الصينية على منح مسلمين من أصول كازاخية محتجزين في معسكرات إعادة التأهيل بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، الإذن بالهجرة إلى كازاخستان، بعد تخليهم عن الجنسية الصينية، وفق ما أعلنت جمهورية كازاخستان.

وأوضحت الخارجية الكازاخية في بيان اليوم الخميس، ، أن عدد الذين سيُسمح لهم بمغادرة الصين نحو كازاخستان، يصل إلى ألفي شخص.

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين سيسمح لهم بالهجرة إلى كازاخستان، سيتمكنون من التقدم بطلب إلى حكومة أستانة، للحصول على الجنسية الكازاخية أو الإقامة الدائمة في البلاد.

يذكر أن السلطات الصينية تحتجز نحو مليون مسلم وتجبرهم على تعلّم لغة الماندرين، وهي اللغة الصينية الرسمية، وعلى ترديد الأغاني الشيوعية.

وتدّعي الجهات الرسمية أن القصد مما تطلق عليه بـ"إعادة التأهيل" يهدف إلى تخليص عقول الناس من أفكار التطرف الديني والإرهاب العنيف، ومعالجة الأمراض الأيديولوجية.

ويقبع في هذه المعتقلات أقليات اثنية، مثل الأويغور والكازاخ والأقليات المسلمة الأخرى، وفقاً لمسح أجرته الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة الصينية تقوم بانتهاكات ممنهجة لحقوق المسلمين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).