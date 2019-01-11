الصين تطلق قمرًا صناعيًا لاتصالات النطاق العريض

أطلقت الصين القمر الصناعي لاتصالات النطاق العريض (Congşing-2D) إلى الفضاء.

وحسب وكالة شينخوا الصينية، فإنّ القمر الصناعي تمّ إطلاقه من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي البلاد.

ومن المقرر أن يقدم القمر (Congşing-2D) خدمات لمحطات الراديو والتلفزيون وشبكات التلفزيون الكبلي.

ووصل القمر الصناعي إلى المدار المحدد له والمطور من قبل شركة "China Aerospace Science and Technology Corp".

والأسبوع الماضي، أعلنت الصين نجاح هبوط المسبار "تشانغ إه-4" على الجانب المظلم للقمر، وجرى إرسال صور أولية إلى الأرض.