الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالاعمال البولندي

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الاحد، القائم بالأعمال البولندية في طهران، فويتشيك أونولت، احتجاجا على القمة التي ستنظمها الولايات المتحدة بشأن إيران والشرق الأوسط، الشهر المقبل في العاصمة وارسو.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، فإن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال البولندي، استياء طهران من احتضان وارسو للقمة التي تستهدف إيران (حسب البيان).

وأوضح البيان أن مسؤولي الخارجية الإيرانية أبلغوا أونولت، تطلع طهران لانسحاب بولندا من القمة.

ومساء الجمعة، كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن تنظيم مؤتمر دولي في بولندا، يومي 12 و13 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، وخاصة وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

وتعليقا على القمة قال بومبيو: "قمة بولندا ستتطرق إلى عدة ملفات على رأسها الملف الإيراني".

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، عام 2015، قبل أن تعود مجددا في مايو/أيار 2018 مع توافق أمريكي خليجي ضد طهران.

ومنذ نحو عام، والولايات المتحدة تتحدث عبر اجتماعات عربية وبيانات عن خطة بناء تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي (MESA ـ الناتو العربي) للتصدي للنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، ورفع القدرات القتالية والدفاعية للدول المشاركة.