تحطم قاذفتين روسيتين فوق مياه بحر اليابان

اصطدمت قاذفتان من طراز "سو-34"، ببعضهما بعضاً أثناء تحليق روتيني شرقي روسيا ما أدى إلى تحطمهما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة.



وقالت الوزارة، في بيان، إنّ القاذفتين "كانتا تنفذان تحليقا تدريبيا دون ذخيرة على متنهما، قبيل اصطدامهما"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



وأضافت أن أفراد طاقمي الطائرتين "تمكنا من القفز بالمظلة" وقت وقوع الحادثة.



كما أشارت إلى تولي طائرة ومروحيتين عسكرية مهمة البحث عن الطاقم وإنقاذه.



وحسب البيان، فإن الحادث وقع على بعد 35 كيلومترا من الساحل فوق مياه بحر اليابان.