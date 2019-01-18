مسلمو الروهنغيا على رأس جدول أعمال وزراء خارجية آسيان

يعقد وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اجتماعاً في تايلاند، لبحث قضية عودة مسلمي الروهنغيا من بنغلاديش إلى ميانمار.

وذكرت صحيفة "ذا بانكوك بوست" التايلاندية، أن اجتماع الوزراء، الجمعة، من شأنه "الموافقة على خطة لإرسال بعثة أخرى في المستقبل القريب إلى ميانمار لتقييم الاحتياجات هناك، في إطار تسهيل عملية إعادة الروهنغيا".

ويعقد الاجتماع على مدار يومين، في مدينة شيانغ ماي، شمالي تايلاند.

ويأتي اجتماع وزراء خارجية "آسيان"، بعد إجراء الرابطة زيارة إلى ميانمار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضمن اهتمامهما بالقضية ذاتها.

وترى "آسيان" أنّ عودة الروهنغيا لا بد أن تكون "طوعية" وتضمن "أمن وسلامة وكرامة" العائدين.

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون روهنغي إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.