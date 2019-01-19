الاتحاد الأوروبي يثني على لقاء وزير الخارجية الأذربيجاني مع نظيره الأرميني

أبدى الاتحاد الأوروبي تفاؤلاً للقاء وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف مع نظيره الأرميني زوغراب مناتساكانيان، قبل يومين، حيث دارت مباحثات حول سبل حل قضية إقليم "قره باغ" الذي تحتله أرمينيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن اللقاء يعطي مؤشرا إيجابيا للمضي قدما في حل مسألة "قره باغ"، وننتظر تطبيق نتائج اللقاء بشكل تام.

وأضافت المفوضية أن تحقيق السلام سيعود بالنفع على كافة الأطراف.

وعقب اجتماعه مع نظيره الأرميني، في باريس الأربعاء الماضي، قال محمدياروف، في بيان: "أجرينا مناقشات لأكثر من أربع ساعات.. تبادل الآراء كان مفيدا وإيجابيا".

وأوضح أن الطرفين بحثا عددا من القضايا، بينها تهيئة شعبي البلدين للسلام والتنمية المستدامة للإقليم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات في فبراير/ شباط القادم.

ومنذ عام 1992 تحتل أرمينيا نحو 20 بالمائة من الأراضي الأذربيجانية، وتضم إقليم "قره باغ" (5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".

وبذلك تسببت أرمينيا في تهجير نحو مليون أذربيجاني من أراضيهم، فضلا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.

ورغم استمرار التفاوض بين البلدين، منذ وقف إطلاق النار عام 1994، إلا أنه تندلع مناوشات حدودية مسلحة من آن إلى آخر؛ ما يهدد بتجدد الحرب، في ظل عدم توقيع الطرفين معاهدة سلام دائم.