مسؤول إيراني: نصف طائرات الركاب بالبلاد "مهترئة"

أفاد مسؤول إيراني، السبت، أن نصف طائرات الركاب في البلاد "مهترئة"، مشددًا على ضرورة تحديث أسطول الطائرات.

وقال عضو لجنة التنمية بالبرلمان الإيراني ماجد كيانبور، في تصريحات صحفية، إن "نصف طائرات المسافرين بالبلاد مهترئة، وتحديث أسطول الطائرات أصبح ضروريا".

وأضاف كيانبور أن إيران لن تستطيع شراء طائرات من شركتي "بوينغ" و"إيرباص" بسبب العقوبات الأمريكية، لافتًا إلى إمكانية استيراد طائرات من روسيا وأوكرانيا.

وأفاد كيانبور في تصريحات نقلتها "وكالة الطلبة الإيرانيين للأنباء"، أن بلاده ترغب بشراء طائرات من روسيا، إلا أن بعض شركات الطيران الروسية لديها شراكة مع شركات أمريكية، ما يجعل استيراد طائرات من موسكو غير ممكن.

تجدر الإشارة أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت مؤخرًا، عن أسماء أكثر من 700 شخص ومؤسسة وطائرة وسفينة دخلت في إطار العقوبات الأمريكية في الحزمة الثانية من العقوبات على طهران.