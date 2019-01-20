آلاف الآذربيجانيون يحيون ذكرى مذبحة "يناير الأسود"

أحيت جمهورية أذربيجان، رسميًا وشعبيًا، الأحد، الذكرى السنوية الـ29 لمذبحة 20 يناير/كانون الثاني (يناير الأسود)، التي تحولت إلى رمز لاستقلال البلاد عن الاحتلال السوفييتي.

وتوافد الأذربيجانيون منذ ساعات الصباح الباكر إلى مقبرة الشهداء (تعرف باسم شهيدلر خياباني) جنوب غربي العاصمة باكو، حاملين الزهور التي وضعوها على أضرحة الشهداء بعد أن قرأوا الفاتحة على أرواحهم.

كما وقف الجميع تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي، دقيقة صمت احترامًا لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال أذربيجان ورفعتها، فيما علت أصوات صافرات القطارات والحافلات والسفن الراسية على ساحل بحر قزوين، احترامًا لأرواح الشهداء.

كما وضع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأركان الدولة، أكاليل زهور على نصب الشعلة الأبدية في مقبرة الشهداء، التي تضم إضافة إلى شهداء "يناير الأسود"، رفاة الشهداء الأتراك والأذربيجانيين الذين دافعوا عن باكو ضد الاحتلال الروسي عام 1918، فيما عزفت الفرقة النحاسية النشيد الوطني الأذربيجاني.





كما شارك سفير الجمهورية التركية لدى باكو، أركان أوزورال، وممثلو المؤسسات التركية العاملة في أذربيجان، في الأنشطة المقامة بهذه المناسبة، ووضعوا أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء.

وفي تصريح للصحافة، قال السفير التركي لدى باكو إن يوم 20 يناير/كانون الثاني يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ استقلال أذربيجان.

وأضاف أن شهداء يناير 1990 ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال أذربيجان، مشيرًا إلى أن أذربيجان هي وطن للأتراك، وأن الجمهورية التركية تشعر بالفخر وتسمو وتزدهر برؤية أذربيجان حرة وقوية مزدهرة.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني 1990 أقدمت قوات الجيش الأحمر السوفييتي، على ارتكاب مجزرة مروعة ضد المدنيين الذين خرجوا بمظاهرات للاحتجاج ضد الحكومة السوفييتية ودعمها للأطماع الأرمنية في أراضي أذربيجان وإقليم قره باغ على وجه الخصوص.

وتعد مأساة "يناير الأسود" نقطة تحول مهمة في نيل أذربيجان استقلالها من الاتحاد السوفيتي بعد نحو 70 عامًا من السيطرة السوفييتية.

واعتبارًا من 1988، زاد الأرمن أنشطتهم لاقتطاع إقليم "قرة باغ" من أذربيجان، واتخذوا قرارا في يناير 1989 لاحتلال الإقليم وضمّه إلى أرمينيا السوفيتية.

وعقب ذلك، خرج آلاف الأذربيجانيين إلى الشوارع في العاصمة باكو ونظموا تجمعات واحتشدوا في ميدان "أزادلق" احتجاجًا على القرار والموقف المنحاز للإدارة السوفييتية لصالح الأرمن.

إلا أن الإدارة السوفيتية اتخذت قرارا باجتياح باكو، وشنّت هجوما في 20 يناير 1990 من 5 محاور، لتفريق التجمعات وأطلقت النار على المدنيين والمنازل، وسحقت السيارات، وقتلت أكثر من 130 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وتسببت في إصابات مئات بجروح.











ويتوافد الأذربيجانون في 20 يناير من كل عام، على مقبرة الشهداء، حاملين بأيديهم أزهار القرنفل التي تحولت إلى رمز لضحايا المجزرة.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ورغم استمرار التفاوض بين البلدين، منذ وقف إطلاق النار عام 1994، تندلع مناوشات مسلحة على الحدود من آن لآخر، ما يهدد بتجدد الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، في ظل عدم توقيع الطرفين معاهدة سلام دائمة.