طائرة روسية تهبط اضطراراياً بعد مطالبة أحد الركاب بتحويل وجهتها إلى أفغانستان

هبطت طائرة ركاب روسية اضطرارياً، الثلاثاء، في مطار خانتي-مانسييسك أثناء رحلة داخلية، إثر محاولة فاشلة من شخص مسلح لاختطافها وتغيير مسارها نحو أفغانستان، وفق إعلام محلي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية، قوله إن أحد ركاب طائرة تابعة لشركة الطيران الوطنية "آيروفلوت"، كانت في رحلتها المتجهة من مدينة "سورغوت" شرقي البلاد إلى العاصمة موسكو، طالب بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.

وأضاف المصدر أن الراكب كان مسلحا (لم تحدد طبيعة السلاح)، وأنه طلب من قائد الطائرة التوجه إلى أفغانستان، دون أن يفصح عن الأسباب الكامنة وراء اختيار وجهته.

كما أشار أن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو مواطن روسي يبلغ من العمر 41 عاما.

من جانبه، ذكر موقع "فلاي رادار" المتخصص برصد ومراقبة حركة الطيران العالمي، أن "أمرا طارئا" حدث على متن الطائرة.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة غيّرت مسارها، وأنها موجودة حاليًا قرب مدينة "خانتي مانسيسك" الروسية.

فيما أفاد مصدر أمني أن أحد الركاب سيطر على الطائرة وأن الطائرة لا تزال على المدرج في مطار خانتي مانسيسك.

وكان على متن الطائرة 69 راكبًا، فيما لم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات جراء الحادث وعملية توقيف الجاني.